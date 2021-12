Caminhão roubado em SP é recuperado no extremo sul da BA

Um caminhão foi recuperado na manhã desta segunda-feira, 20, no bairro Santa Lúcia, no município de Eunápolis (a 528 quilômetros de Salvador). O veículo foi localizado por volta das 10h30, quando o condutor de 62 anos trafegava pela região.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), divulgadas na manhã desta terça, 21, os agentes verificaram que os identificadores do veículo – modelo VM/2.280 CRM 6X2 – correspondiam a de outro modelo de caminhão, que possui características distintas.

Após a identificação, a equipe constatou que o automóvel transitava com placa clonada, sendo que a original (PER 8522/PE) possuía ocorrência de roubo em abril de 2016, no município de Osasco, em São Paulo.

O motorista, detido na ação, apresentou aos policiais o contrato de compra e venda e afirmou que adquiriu o caminhão há 2 anos em uma revendedora localizada em Itabaiana (SE), onde não houve a identificação de irregularidades na época.

O condutor e o veículo foram encaminhados à delegacia de polícia judiciária local.

