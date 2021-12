Caminhão que transportava carga ilegal de madeira é apreendido na BR-242

Cerca de 18 m³ de madeira ilegal foram apreendidas na tarde desta quarta-feira, 24, durante uma fiscalização na BR-242. O caso foi registrado por volta das 12h, no KM 800 da rodovia, no trecho de Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem foi constatado que a carga transportada não era equivalente a quantidade descrita na nota fiscal e na guia florestal apresentada pelo condutor do veículo.

O sistema apontou que a guia era inexistente. O homem alegou aos policias que recebeu a madeira em Rurópolis, no estado do Pará, e que deveria entregá-la no município de Mortugada (a 711 quilômetros de Salvador).

Ele poderá responder por crime ambiental. O caminhão foi encaminhado ao pátio da PRF e permanecerá a disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

