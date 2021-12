Caminhão perde freio, invade bar e carona morre

Uma mulher morreu após o caminhão em que estava perder o freio numa ladeira, e invadir um bar no município de Correntina (distante a 1044 km de Salvador), nesta terça-feira, 9. O acidente aconteceu por volta das 20h, no bairro São Lázaro. As informações são do Blog Sigi Vilares.

A vítima, que estava no banco carona da carreta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo ficou preso às ferragens e foi retirado cerca de duas horas após o acidente.

O motorista do caminhão, que não teve o nome revelado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da cidade. Não há informações sobre a unidade médica para onde foi levado e o estado de saúde.

Ainda de acordo com o blog, a esposa do proprietário do bar estava em uma residência ao lado do estabelecimento e declarou que ouviu o barulho do acidente do quintal e pensou que fosse em outro local.

Por conta da colisão, um transformador da rede elétrica estourou e deixou o bairro sem energia. A Polícia Militar (PM-BA) esteve no local e fez o registro do acidente.

