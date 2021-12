Caminhão pega fogo por causa de incêndio nas margens de BR

Um caminhão baú pegou fogo após o motorista perder o controle do veículo e parar em meio a um incêndio que atingia uma vegetação às margens da BR-101, em Itabela, no interior da Bahia. O incidente aconteceu no quilômetro 737 da rodovia.

Em entrevista ao portal Giro de Notícias, o condutor do caminhão, Pietro Emilio da Cunha, de 42 anos, contou que seguia de Porto Seguro para a cidade de Teixeira de Freitas, onde iria buscar uma mudança.

Após perder o controle do carro, Pietro, que não sofreu ferimentos, disse que o vento fez com que as chamas se alastrassem rapidamente pelo caminhão, que ficou totalmente destruído.

Segundo informações de populares, os incêndios nas margens da rodovias ocorrem constantemente e a fumaça que toma conta das estradas prejudica a visão dos motoristas, o que pode provocar acidentes. Ainda não há informações sobre o que teria causado o início das chamas.

