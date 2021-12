Caminhão pega fogo e atinge mais dois veículos em Camaçari

Um caminhão cegonha, carregado com 11 veículos de passeio modelos Ford, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, 31, no posto de combustível Trevo do Polo Petroquímico de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Outros dois caminhões que estavam estacionados ao lado também foram atingidos.

Segundo informações do cabo Lafaiete, do 4ª Subgrupamento do Corpo de Bombeiros (SGBM/Camaçari), o dono do caminhão cegonha deveria estar hospedado em um hotel da região e deixou o veículo fechado. Ainda não há informações do que causou o incêndio, que começou por volta das 3h, e acabou atingindo outros dois veículos que estavam estacionados ao lado.

O caminhão cegonha e o segundo veículo atingido ficaram completamente destruídos. O terceiro veículo teve parte da capa de proteção queimada, informou o cabo Lafaiete. Ninguém ficou ferido durante o incêndio.

Após denúncia de um dos seguranças do posto de combustível, uma equipe do Corpo de Bombeiros e três brigadistas do Pólo Petroquímico foram descolados para o local. A área foi isolada para periciamento de seguradora.

Os donos dos veículos também estão sendo procurados, a fim de contribuir para as investigações sobre o incidente.

