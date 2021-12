Caminhão ‘pau de arara’ capota e deixa 17 estudantes feridos em Ibirapitanga

Um acidente deixou, pelo menos, 17 estudantes feridos nesta terça-feira, 3, no município de Ibirapitanga (distante a 347 Km de Salvador), no sul da Bahia.

De acordo com informações do blog Pimenta, um caminhão 'pau de arara' em que estavam capotou e, em seguida, caiu de uma pequena ponte. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção do veículo.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), cerca de 30 adolescentes, entre 15 e 17 anos, estavam no caminhão. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O motorista foi preso e apresentado à delegacia do município de Camamu. A Polícia Civil investigará o caso.

