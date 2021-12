Caminhão furtado há 3 anos em Salvador é recuperado na BR-407

Um caminhão Mercedes-Benz furtado em 2015, em Salvador, foi recuperado na noite desta quinta-feira, 15, durante fiscalizações realizadas no km 117 da BR-407, na altura da cidade de Senhor do Bonfim (a 382 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a inspeção, os agentes constataram que havia adulterações nos registros indicadores. Após verificar o sistema de dados do órgão, foi confirmado o registro de furto do automóvel em janeiro de 2015.

Além disso, a placa do veículo tinha sido trocada por outra clonada de um caminhão similar.

O condutor do veículo, um homem de 41 anos, alegou que desconhecia as irregularidades e que seria apenas o motorista de uma determinada empresa, que não foi revelada. Ele foi encaminhado à delegacia de Senhor do Bonfim, assim como o veículo.

