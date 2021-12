Caminhão é flagrado com mais de 14t de excesso de peso na BR-101

Policiais rodoviários federais flagraram um caminhão, na tarde de segunda-feira, 29, com 14.210 km acima da capacidade trafegando na BR-101. O veículo foi abordado no Km 875, trecho da cidade de Teixeira de Freitas (distante a 806 km de Salvador).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes fiscalizavam o trânsito quando avistaram o caminhão, que carregava toras com volume aparentemente acima do permitido. Ele viajava com velocidade reduzida e com pneus abaulados, características do excesso de peso.

O veículo foi submetido a uma pesagem na balança que apontou 59,36 toneladas (tora + lotação). O excesso gerou uma multa gravíssima, referente à infração no trânsito. O conjunto foi liberado após transbordo do produto excedente.

Além da multa, o motorista, que não foi identificado, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal para responder por sua conduta.

