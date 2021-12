Caminhão é flagrado com documentos adulterados e carga irregular

A Policia Rodoviaria Federal flagrou um caminhão rodotrem com placa adulterada e documentação extraviada, na região da Chapada Diamantina. A abordagem foi feita durante uma fiscalização, na manhã da última quarta-feira, 20 , no município de Seabra - BA.

Os agentes abordaram o veículo, e durante as verificações, perceberam que os Certificados de Registro e Licenciamento de (CRLVs), possuíam indícios de adulteração. A equipe observou, também, que os documentos apresentados pelo motorista tinham ocorrência de extravo no Mato Grosso. Além de todas as outras irregularidades, os semi-reboques transitavam com placas clonadas e transportavam carga sem nota fiscal.

O condutor, juntamente com o caminhão, foi levado à delegacia policial judiciária local.

