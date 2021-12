Caminhão é apreendido após condutor apresentar documentos falsos

Um caminhão da marca Mercedes Benz foi apreendido na manhã desta sexta-feira, 25, após o condutor apresentar documentos falsos. Além disso, o veículo estava transportando carga com peso excedente de sete toneladas. O flagrante ocorreu no KM 502 da BR 101, trecho de Itabuna, no sul do estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu após a abordagem do veículo. Durante a averiguação, os agentes perceberam que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) apresentava alguns indícios de falsificação.

Questionado, o motorista afirmou que desconhecia as irregularidades e que o veículo pertencia à empresa para qual presta serviços.

Por sua vez, o proprietário da empresa compareceu ao Posto da PRF informando que comprou o caminhão de um terceiro indivíduo e que recebeu o CRLV no ato da compra.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Ilhéus.

