Caminhão dos Correios pega fogo e parte da BR-101 é interditada

Um caminhão carregado com encomendas do serviço Sedex, da Empresa de Correios e Telégrafos foi atingido por um incêndio na BR-101, na tarde desta terça-feira, 7. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fogo no veículo começou por voltas das 14h, no km 738 da rodovia, região do município de Itabela, no Sul do estado. A cabine do veículo ficou totalmente destruída.

Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é analisada. O acidente causou a interdição total da rodovia e equipes da PRF foram encaminhadas para regularizar a situação.

O prejuízo com relação à carga que estava no caminhão ainda é desconhecido.

