Caminhão do programa Cozinha Brasil vai para Nova Esperança

O caminhão do programa móvel 'Cozinha Brasil' vai estar no município de Nova Esperança, no bairro Ceasa, nesta terça, 5, e quinta-feira, 7, para a realização de cursos básicos de educação alimentar, com foco no aproveitamento integral dos alimentos.

Cerca de 400 moradores das comunidades localizadas no entorno do Sistema de Rodovias BA-093 vão ser beneficiados com o programa. De Nova Esperança, o caminhão segue para Areia Branca (26/08), depois para Campo Verde (29/8) e, em seguida, para Jambeiro (1/9). Em todos os lugares, os cursos vão das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

O programa é desenvolvido pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

