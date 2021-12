Caminhão desgovernado mata uma criança e fere dois

Uma criança morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta segunda-feira, 21, em Conceição do Jacuípe (a 101 km de Salvador). Todas as vítimas são da mesma família e estavam em um veículo que foi atingido por um caminhão desgovernado. De acordo com o site Jacuípe Notícias, o veículo desceu a ladeira de ré, atingindo o carro onde estavam as vítimas. Após o acidente, moradores colocaram fogo no caminhão.

