Caminhão desgovernado cai em ribanceira e deixa dois feridos

Dois homens ficaram feridos depois que um caminhão caiu em uma ribanceira na BR-101, próximo a Uruçuca (a 418 km de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 16.

De acordo com o site Verdinho Itabuna, o motorista do veículo, Romário Gomes, perdeu o controle do caminhão em uma curva e caiu na ribanceira.

Ele e o passageiro de prenome Bruno ficaram feridos e foram levados para o Hospital de Base, em Itabuna. O veículo estava carregado de cerveja.

Esse é o segundo acidente no mesmo local em menos de uma semana. No último dia 10, o motorista Luiz Eduardo Vésper também ficou ferido depois de perder o controle da direção de outro caminhão carregado de cerveja.

adblock ativo