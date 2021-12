Caminhão derruba poste e fiação elétrica cai em cima de viatura da PM em Itinga

Um caminhão de carga de entulho colidiu contra um poste da rede elétrica, por volta das 9h20 desta quarta-feira, 29, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu na Avenida Fortaleza, no bairro de Itinga, nas imediações do supermercado atacadista Assaí.

O impacto da batida derrubou o equipamento e a fiação, que caíram sobre o caminhão e uma viatura da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itinga) que passava pelo local.

De acordo com o Departamento de Comunicação da PM, dois policiais estavam dentro do veículo. Equipes da Coelba e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e, após desligamento da rede elétrica, os militares saíram do veículo sem ferimentos.

O trânsito precisou ser ordenado por prepostos da prefeitura. Imagens registradas por populares mostram a ocorrência.

Assista:

