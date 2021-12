Caminhão de gás bate em carro no CIA e motorista morre

A colisão frontal entre uma Fiorino e um caminhão de gás, causou a morte de Lúcio dos Santos Carvalho, de 28 anos, na Via Periférica 1 da Estrada do Cia, no fim da manhã desta segunda-feira, 7. O condutor da caminhonete morreu no local. Até as 13h40 o corpo ainda não tinha sido removido do local. O acidente ocorreu perto da Bahia Pet Reciclagem, na área industrial do Cia, segundo informações confirmadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Ainda segundo a PRE, a vítima ficou presa às ferragens e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local. Não há risco de explosão, mas a PRE isolou a área. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão e nem sobre o que ocasionou o acidente.

