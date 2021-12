Caminhão de charque com carga avaliada em R$ 170 mil é assaltado em Lauro de Freitas

Um caminhão que transportava carne de charque, com carga avaliada em 170 mil reais, foi alvo de assalto na manhã desta terça-feira, 3, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

De acordo com informações do motorista cedidas ao A TARDE, por volta das 7h, o caminhão que partiu do Rio de Janeiro e seguia para uma distribuidora no CIA, foi interceptado por dois homens em uma moto e um veículo com a quantidade de ocupantes não identificado pelo motorista do caminhão.

Os criminosos obrigaram o motorista a seguir por uma estrada de chão, conhecida como Rua do Horto, no bairro de Vida Nova e em seguida realizaram a descarga do material para outro caminhão, exigindo a ajuda do próprio caminhoneiro para acelerar a descarga.

Após conseguirem acomodar em outro veículo boa parte da carga, os criminosos mandaram o motorista correr para dentro de um matagal próximo. Além da carga roubada, a vítima teve R$ 200 levados pelos bandidos.

A polícia investiga se o crime tem relação com uma quadrilha que age no local realizando roubos.

