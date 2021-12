Caminhão de carga adulterado é apreendido na BR 324 em Feira de Santana

Um caminhão de carga adulterado foi apreendido por policiais rodoviários no Km 1, da BR 324, em Feira de Santana nesta quinta-feira, 17.

O condutor, um homem de 30 anos, informou que comprou o veículo em Itajuípe, a 303 km de Salvador. Durante a fiscalização, os policiais encontraram adulterações no caminhão, configurando o crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes em Feira de Santana.

