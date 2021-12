Um caminhão carregado com quase 2 milhões de unidades de cigarros contrabandeados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quinta-feira, 25. O veículo seguia com destino à Salvador quando foi abordado pelos agentes federais no KM 797 da BR-242, trecho do município de Barreiras (BA).

Segundo a PRF, os policiais encontraram centenas de caixas contendo pacotes de cigarros paraguaios contrabandeados no compartimento de carga do veículo.

Questionado, o condutor informou que foi contratado na cidade de Campo Grande (MS) para levar a carga até Salvador (BA) e que recebeu R$ 8.000,00 para a realização do transporte.

O motorista profissional, um homem de 29 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária local para os procedimentos cabíveis. Os veículos e a carga permanecem retidos no pátio da PRF à disposição das autoridades.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF Caminhão com quase 2 milhões de cigarros contrabandeados é apreendido

