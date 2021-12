Caminhão com material hospitalar tomba em Feira de Santana

Um caminhão tombou no Anel de Contorno, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) nesta segunda-feira, 21. De acordo com o site Acorda Cidade, o motorista do veículo não estava no local do acidente e há suspeita de que ele tenha sido levado para o hospital.

O caminhão estava carregado com material hospitalar, que se espalhou no chão. Não há informações do que provocou o acidente.

