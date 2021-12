Caminhão com mais de três toneladas de maconha é apreendido na BR-116

Um caminhão com mais de três toneladas de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira, 28, no posto da BR-116 Sul, em Feira de Santana. A droga estava misturada com uma carga de farinha de mandioca.

A carga saiu do Paraná com destino à cidade de Aracaju. O caminhão foi parado em uma abordagem de rotina da polícia. Os agentes realizaram o trabalho de localização das drogas com auxílio de cães farejadores, após perceberem que o motorista do caminhão ficou nervoso durante a inspeção, segundo informações do site Acorda Cidade.

Toda a droga e o motorista do caminhão foram levados para a Delegacia da Policia Federal, em Salvador. A ação fez parte da Operação Copa América.

