Caminhão com etanol irregular é apreendido na BA-093

Um caminhão-tanque com 15 mil litros de etanol irregular foi apreendido neste final de semana na BA-093, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A apreensão ocorreu durante a operação Na Trilha do Álcool, deflagrada pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA). As informações divulgadas na noite desta segunda-feira, 7.

Fiscais do Sefaz atuaram com apoio da Polícia Militar e constataram fraudes tanto na mercadoria, quanto nos lacres obrigatórios presentes no caminhão, que divergiam do que estava descrito na nota fiscal. Além disso, o caminhão estaria carregado com 10 mil litros de gasolina e cinco mil de etanol. Os lacres falsos levantaram a suspeita de procedência duvidosa de toda a carga de etanol.

A Sefaz-BA também está analisando se a nota fiscal apresentada foi reutilizada, o que é configurado como fraude. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Simões Filho, onde foi ouvido para apuração no âmbito criminal. O etanol apreendido irá ficar sob guarda de fiel depositário, até a conclusão das investigações.

A operação Na Trilha do Álcool tem como objetivo reforçar o controle do fisco estadual sobre a entrada do produto no território baiano.

