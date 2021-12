Caminhão com cigarros contrabandeados é apreendido na BR-116

Cerca de 1.000 caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidos na manhã do sábado, 3. na BR-116. A carga de origem clandestina foi localizada em um caminhão baú no Km 795, trecho do município de Poções (distante a 453 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria, avaliada em quase R$ 2 milhões, estava encoberta por uma carga de vasilhames plásticos para frutas.

O motorista, um homem de 30 anos e de identidade não revelada, afirmou à polícia que o veículo, com placa do estado do Rio Grande do Norte, saiu de Juazeiro, na Bahia, com destino à cidade de Carmópolis, em Minas Gerais.

Ele confessou também que é a segunda vez que fazia transporte de produto ilícito e receberia R$ 2 mil pelo serviço. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Vitória da Conquista.

Lei 13.804

Segundo a Lei 13.804, de 10/01/2019, o condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho ou contrabando poderá ter o documento de habilitação cassado ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de cinco anos.

