Caminhão com carga de tomates capota e deixa três feridos na BR-324

Três pessoas ficam feridas após um caminhão que transportava uma carga de tomates capotar e bater em uma parede de pedras, na noite desta quinta-feira, 27, em uma curva na BR-324, na altura da saída de Jacobina, sentido Salvador.

De acordo com as informações do site Augusto Urgente, Obderman Messias da Silva Araújo, 31 anos, Adilson Nery da Silva, 19 anos, e um adolescente de 17 anos foram arremessados para fora do caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ainda no local do acidente. Logo depois, eles foram transferidos para o Hospital Teixeira Sobrinho, em Jacobina.

Ainda segundo o site, o veículo teria perdido o controle e capotado após a carga de tomates tomba na curva do Balneário Sombra e Água Fresca. O caminhão ia de Jacobina para Juazeiro.

adblock ativo