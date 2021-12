Caminhão com carga de tomate tomba na BR-242

Um caminhão com carga de tomates tombou na manhã deste sábado, 9, na BR-242, rodovia conhecida como 'Serra do Saco', próximo ao município de Barreiras (distante a 858 km de Salvador). O motorista do veículo ficou ferido.

Segundo o site Mais Oeste, a Polícia Rodoviária federal (PRF) informou que o acidente deixou os dois sentidos da rodovia interditados. Por volta das 8h20, uma das três pistas já estava liberada, mas o trânsito no local seguiu lento.

A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção em uma curva por causa da pista molhada, já que chovia na região no momento do acidente.

