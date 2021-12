Caminhão com carga de madeira roubada é recuperada na Bahia

Um caminhão carregado de madeira, que havia sido roubado na BR-116, no trecho da cidade de Araci, foi encontrado abandonado nesta quarta-feira, 18, em Ribeira do Pombal (a 293 quilômetros de Salvador).

Conforme a Polícia Civil, o veículo com a carga de 45 toneladas de madeira foi localizada em um posto de combustível abandonado, no povoado de Pombalzinho, após denúncias.

“Reconstituímos a cena do crime com o motorista e buscamos imagens de câmeras de segurança, pelos locais onde foram emitidos os últimos sinais de rastreamento do veículo que transportava a madeira”, informou o delegado titular da Delegacia de Repressão e Combate a Furtos e Roubos em Rodovias (Decarga), Gustavo Coutinho.

O veículo foi entregue ao proprietário, assim como a carga. Os suspeitos de efetuarem o roubo são procurados pela polícia.

adblock ativo