Caminhão com carga de cerveja é saqueado após tombar na BR-101

Um caminhão que transportava uma carga de cerveja tombou no fim da tarde da quarta-feira,31, na BR-101, no trecho do município de Mucuri, sul da Bahia, divisa com o estado do Espírito Santo. O motorista do veículo ficou ferido.

De acordo com o portal Itaberaba Notícias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu na altura do Km-947. A carga ficou espalhada na pista e deixou a rodovia interditada por duas horas. Pessoas que passavam pelo local aproveitaram o acidente para saquear a carga.

O condutor do veículo foi encaminhado para um hospital da cidade de Pedro Canário (ES). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

