Caminhão com carga de cebola capota e deixa um morto na BA-052

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um caminhão que transportava cebola capotar na noite da quinta-feira, 7, na BA-052, trecho entre Morro do Chapéu e Porto Feliz. O acidente aconteceu na altura do KM 250 da rodovia.

De acordo com informações do site Morro Notícias, o motorista, identificado como Gleidson de Sena, ficou ferido, mas seu estado de saúde não foi informado. A vítima, Leonardo Plínio de Almeida, estava no carona e não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Leonardo Plínio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

