Caminhão colide em poste e equipamento atinge muro de escola em Itinga

Um caminhão desceu uma ladeira de ré e acabou colidindo em um poste na manhã desta quinta-feira, 6, por volta das 9 horas. Após o impacto, o poste caiu em cima do muro da Escola Municipal do Jardim Talismã, localizada no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Depois de colidir com o equipamento, o motorista evadiu com o veículo do local.

Devido ao acidente, as aulas foram suspensas para o turno da tarde nesta quinta.

De acordo com Sandra Gonzaga, diretora da unidade de ensino, no momento em que houve a colisão, além do forte barulho, houve muita correria. "Na hora eu ouvi cerca de três barulhos. Logo em seguida as crianças começaram a sair correndo e gritando, o que acabou sendo o mais difícil para conter todas elas", disse.

O local foi isolado por conta dos fios de energia elétrica partidos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) estão trabalhando no local.

* Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales.

