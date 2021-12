Caminhão colide com carro e deixa 3 feridos no Litoral Norte

Uma colisão envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou três pessoas feridas na região da Praia do Forte, em Mata de São João (Grande Salvador).



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o carro bateu de frente e foi parar embaixo do caminhão. Com o impacto, os dois veículos foram arremessados para fora da pista.

As vítimas precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) também foi acionada para o salvamento. Um guincho da Concessionária Litoral Norte (CLN) foi encaminhado para retirar o caminhão, que acabou tombando. Não há informações sobre as causas do acidente.

Após serem resgatadas, as vítimas foram levadas para o HGE (Foto: Reprodução | Site Mais Região)

