Caminhão colide com carro e carga de tomates é saqueada na BR-324

Um caminhão carregado de tomates colidiu contra com carro de passeio na noite deste domingo, 28, na BR-324, na saída de Jacobina (a 341 quilômetros de Salvador). Após o choque, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo, que se chocou contra um paredão de pedra, às margens da rodovia, sentido Capim Grosso, também na Bahia.

Por conta das colisões, a carga ficou espalhada na pista. Segundo o site Jacobina Notícias, moradores da região começaram a saquear os tomates. O motorista do caminhão fugiu do local.

Já os ocupantes do Fiat Pálio tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações de quantas pessoas estavam no carro nem o estado de saúde deles. As circunstâncias do acidente são desconhecidas.

