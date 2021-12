Caminhão cegonha tomba e danifica 11 veículos no interior da Bahia

Um caminhão cegonha tombou para fora da pista na madrugada deste sábado, 8, no Km 802 da BR-116, próximo ao distrito de José Gonçalves, no município de Vitória da Conquista. Com o impacto, todos os 11 veículos novos que o caminhão levava ficaram danificados.

Segundo informações do site Berimbau Notícias, o motorista do caminhão teve ferimentos leves, foi atendido no local e passa bem.

De acordo com a publicação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o veículo trafegava na rodovia em um horário fora do autorizado para esse tipo de transporte.

Não há detalhes sobre as causas do acidente.

Foto: Reprodução | Berimbau Notícias

