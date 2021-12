Caminhão-cegonha com carros adulterados é apreendido pela PRF

Um caminhão-cegonha que transportava três veículos com indícios de fraude foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) na tarde do sábado, 14, na BR-116, trecho do município de Jequié (distante 364 km de Salvador).

Segundo informações da PRF, os carros de passeio apresentavam adulteração nos sinais de identificação veicular, com dois deles acompanhados por Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) falsificados.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes constaram ainda que um dos veículos foi furtado em agosto deste ano no estado de São Paulo. As placas originais foram trocadas por outras de um carro da mesma marca e modelo.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor do caminhão-cegonha, um homem de 38 anos e que não teve a identidade revelada, afirmou não ter conhecimento das irregularidades encontradas. Ele também disse que embarcou os veículos na cidade de Osasco, em São Paulo, com destino aos municípios de Cansanção, Capim Grosso e Monte Santo, todos na Bahia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil em Jequié. Não há detalhes sobre o destino do condutor do caminhão.

