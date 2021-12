Caminhão-cegonha cai de ribanceira e veículos pegam fogo

Um caminhão-cegonha que transportava cerca de 10 carros caiu de uma ribanceira em uma pista na BR-101, entre as cidades de Mascote e Camacã (municípios cerca de 550 km distante de Salvador), durante a madrugada desta quinta-feira, 19, e pegou fogo logo após a queda.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e teve apenas ferimentos leves.

Os veículos - inclusive o próprio caminhão - permaneciam em chamas até a tarde desta quinta. Os documentos dos automóveis também foram destruídos pelo fogo. Os bombeiros permanecem no local para debelar as chamas.

O órgão não soube informar a situação da pista nem se houve falha humana no momento do acidente. As causas serão identificadas após perícia no local.

