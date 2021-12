Caminhão carregado de soja pega fogo na BR-242

Um incêndio que atingiu um caminhão que transportava soja foi contido pela equipe do 11° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Itaberaba). O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, na Rodovia Milton Santos (BR-242), altura dos municípios de Itaberaba e Paraguaçu.

A equipe foi acionada através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP). “Assim que recebemos o chamado, via 193, deslocamos o nosso caminhão auto bomba tanque (ABT) e uma ambulância, pois de acordo com o informe, o motorista da carreta apresentava escoriações e sentia dores no ombro”, contou o chefe da Seção de Planejamento Operacional do 11º GBM, capitão BM Márcio Roberto Jansen de Sá Teles.

De acordo com a SSP, foram necessárias duas horas para combater as chamas, que chegavam a atingir dois metros de altura. O motorista do veículo estava em direção à Feira de Santana, foi encaminhado para o Hospital Ana Catarina em Itaberaba, e encontra-se bem.

