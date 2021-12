Caminhão carregado de frutas capota e deixa quatro feridos

Um caminhão colidiu com um carro de passeio e capotou na madrugada desta sexta-feira, 4, na BA-120. Quatro pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 1h20, no trecho entre os municípios de Santaluz e Valente, na região Sisaleira da Bahia.

Após a colisão lateral, o motorista do caminhão Amauri Ferreira de Aquino, 50 anos, perdeu o controle da direção e capotou. Ele e mais dois acompanhantes – Sérgio dos Santos Gericó, 31 anos, e João Evangelista de Lacerda, 40 anos – sofreram escoriações pelo corpo.

O motorista do carro de passeio, João do Carmo Pereira Vitório, 43 anos, também ficou ferido. As quatro vítimas foram socorridas para unidades médicas da região e liberadas após os cuidados médicos, segundo o blog Notícias de Santaluz.

Por conta do capotamento, a carga de frutas ficou espalhada no canteiro da rodovia. Parte dela foi recuperada. Conforme o blog, a mercadoria saiu da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, e seria entregue em Santaluz – cerca de 307 quilômetros de distância.

adblock ativo