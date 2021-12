Caminhão carregado com gesso pega fogo na BR-101

Um caminhão carregado com gesso pegou fogo na BR-101, próximo a cidade de Ubaitaba, a 450 km de Salvador. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 2, e ninguém ficou ferido.

De acordo com Marcus Vinicius Rodrigues, chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Itabuna, um curto-circuito teria provocado o incêndio. Imagens mostram equipes do Corpo de Bombeiros tentando controlar as chamas.

O veículo já foi retirado da via e o fluxo de veículos segue normalmente.

