Caminhão adulterado é apreendido no sudeste baiano

Durante fiscalização no último domingo, 8, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo de carga com adulterações, no Km 667 da BR 116, trecho do município de Jequié, no sudeste baiano.

Ao realizar uma averiguação no caminhão abordado, os agentes federais encontraram remarcações nos elementos identificadores do semirreboque. O condutor do veículo afirmou não ter ciência das ilicitudes.

De acordo com informações da PRF, ele ressaltou ser contratado da empresa proprietária do caminhão, para realizar o transporte da carga de ração para cães. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária de Jequié.

