Caminhada Happy Down será realizada em Lauro de Freitas neste domingo

Será realizada neste domingo, 28, em Vilas do Atlântico (Grande Salvador), a 3ª Caminhada do Dia Internacional da Síndrome de Down, "Happy Down”. O evento começa a partir das 8h e conta com a presença da youtuber baiana Cacai Bauer, considerada a primeira influenciadora digital com Síndrome de Down do Brasil, e possivelmente do mundo.

A caminhada tem como objetivo mobilizar entidades públicas e privadas sobre os direitos das Pessoas Com Deficiência (PCD), além de comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down e o Dia Mundial do Autismo. A animação fica a cargo do humorista e apresentador infantil Chiquinho.

O percurso começa no Vilas Tênis Clube e segue em direção ao Parque Ecológico. Para participar, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal. O Movimento Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência e a Febrac (Federação Brasileira Cidadania) e Cacai são os organizadores do evento.

