Caminhada do folclore celebra cultura popular em Feira

Capoeira, samba de roda, quadrilhas, grupos teatrais e cordelistas foram algumas das manifestações vistas durante a 13ª Caminhada do Folclore, ocorrida neste domingo, 26, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). A iniciativa, que é realizada pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) através do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), reuniu 108 grupos da cidade e de outros municípios baianos.

"Participo deste evento há 3 anos e aproveito para extravasar a energia que tenho. Aqui me sinto 20 anos mais jovem", contou a aposentada Benedita Zilda Costa, 77 anos, que faz parte do grupo de capoeira do Centro de Convivência Iza e Almerinda.

Durante o percurso, que este ano foi reduzido para dois quilômetros, os grupos apresentaram suas performances como a puxada de rede, quadrilha, capoeira regional e de angola, literatura de cordel, bumba meu boi, samba de roda, afoxé, reisado, samba e caretas, dentre outras manifestações.

"Participamos da caminhada desde o inicio e me sinto privilegiado, pois é uma demonstração que a cultura popular está viva e cada dia mais forte", destacou José Lima Filhon que trouxe para o desfile o samba de roda.

Para a diretora do Cuca, Celismara Gomes, a caminhada tem o objetivo de preservar, valorizar e divulgar a chamada cultura de raiz do povo nordestino, dando visibilidade aos diferentes aspectos dos traços culturais. "A caminhada vem passando por um processo de revitalização, levando às ruas os grupos realmente comprometidos com a cultura de raiz", disse, acrescentando que através das mudanças, o evento tem alcançando repercussão fora dos limites de Feira de Santana.

Mas a diversão não foi só para quem participou do desfile. Os canteiros e calçadas ao longo do percurso ficaram lotados de pessoas de todas as idades que vieram prestigiar a festa. Como o aposentado Mário Sérgio Silva, que trouxe os netos para ver o desfile. "É importante, pois eles estão aprendendo a valorizar a cultura popular, que hoje está sendo pouco divulgada", lembrou.

A Caminhada do Folclore está inserida no Guia de Bens Culturais do Brasil e é o único evento com esse perfil em todo o estado, marcando também o encerramento das comemorações da Semana do Folclore.

