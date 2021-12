Câmeras de segurança flagram assalto a posto de combustíveis

Imagens de câmeras de segurança flagraram na noite de terça-feira, 17, um assalto ao posto de combustível Serve Bem, na cidade de Amélia Rodrigues (a 86,6 quilômetros de Salvador).

O crime teve início quando quatro homens armados com pistolas e fuzil desceram de um carro de luxo. Eles obrigaram as pessoas que estavam no estabelecimento, incluindo frentista a suspenderem as mãos e a não se movimentarem.

Segundo o site Berimbau Notícias, os suspeitos já foram identificados. Um deles teria saído do presídio no dia 17 de abril deste ano, um outro é irmão de um homem que morreu em confronto com a polícia há cerca de 15 dias. O veículo utilizado por eles foi roubado em Feira de Santana, um dia antes do crime, conforme informou o site.

