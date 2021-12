Câmeras de segurança dividem opiniões em Feira

As ações de combate à criminalidade em Feira de Santana têm um aliado a mais. Instalada há 10 dias, a central de videomonitoramento conta com 157 câmeras já instaladas em vários pontos da cidade e distritos e a previsão é que mais 23 estejam funcionando nos próximos meses, num total de 190 equipamentos. Mas a novidade já divide opiniões entre feirenses.

Apesar de já apresentar resultados - flagrando e frustrando tentativas de assalto e furtos -, nem todos concordam com a forma como os equipamentos estão sendo utilizados.

Alguns acham que as câmeras dão a sensação de segurança. Mas tem que acredite que os equipamentos somente obrigaram os marginais a mudar a sua área de ação. Este não é o caso do taxista Antônio Fernando de Almeida, que está satisfeito com a inovação.

"As pessoas agora ficam mais tempo na rua, pois confiam que as câmeras monitoram a ação dos marginais", disse. Já a cabeleireira Ivia Natalício não tem a mesma opinião. Para ela, o foco das câmeras é apenas o centro comercial e os bairros estão abandonados.

"Com as câmeras instaladas no centro da cidade, os malandros agem nos bairros, principalmente os mais distantes, e nós é que somos os alvos. A central deveria repensar onde deve instalar os equipamentos", opinou.

Mas, segundo titular da Secretaria Municipal de Prevenção à Violência e Promoção aos Direitos Humanos (Seprev), Mauro Moraes, estudos definiram os locais de instalação dos equipamentos, levando-se em conta possíveis rotas de fuga, índice de criminalidade e locais de maior fluxo de pessoas - a exemplo de terminais de transbordo e da estação rodoviária.

Segundo ele, a central possibilitará uma maior integração entre as forças de segurança, com o objetivo de reduzir a violência. "Temos condições de visualizar quase toda a cidade, e informações sobre ocorrências são repassada para órgãos competentes. Elementos suspeitos podem ser monitorados online pelos operadores", explicou.

Vigilância 24 horas

A central de videomonitoramento funciona na sede da Seprev e é gerenciada pelo Gabinete de Gestão Integrada que conta com a participação das Polícias Federal, Civil, Militar, Rodoviária Federal, Guarda Municipal e órgãos ligados ao trânsito.

O sistema conta com câmeras digitais com alcance de 1,5 quilômetro, proporciona alta nitidez de imagem e tem uma abrangência de 360 graus. Além disso, funciona ininterruptamente. As imagens podem ficar armazenadas por até 30 dias.

"Daqui podemos acionar viaturas e prepostos para que cheguem ao local da ocorrência", explicou. O secretário destacou ainda que as câmeras ajudam não só no combate a criminalidade, mas auxilia também na administração pública, já aspectos como limpeza, agressões ao meio ambiente e o fluxo no trânsito também são fiscalizados" , informou Moraes.

No entanto, as imagens não podem ser cedidas a particulares, que, em caso de necessidade, devem procurar a delegacia mais próxima, fazer o boletim de ocorrência e pedir a autoridade responsável que solicite os vídeos à central.

