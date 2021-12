Câmera registra arrombamento de loja em Feira de Santana

Uma loja de instrumentos musicais foi arrombada no início da madrugada desta sexta-feira, 25, no centro comercial de Feira de Santana (a 106 km de Salvador). Segundo a Central de Polícia do município, testemunhas informaram que quatro homens desceram de um carro, quebraram a porta de vidro do estabelecimento e saquearam a loja.

Os proprietários do estabelecimento ainda não contabilizaram o prejuízo. Até o momento, segundo a polícia, ninguém foi preso. Imagens feitas por câmeras de segurança, disponíveis na internet, flagraram a ação criminosa do grupo e devem ajudar a polícia a identificar o bando.

