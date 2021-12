Imagens de uma câmera de segurança mostram Lady Butterfly pedindo socorro à vizinhança, após ser esfaqueado dentro do próprio apartamento, em Porto Seguro, por um suposto namorado nesta segunda-feira, 18.

No vídeo a travesti, que tem como nome de batismo Daniel José Oliveira Júnior, bate na porta de dois vizinhos, por volta das 1h30, agonizando, mas ninguém responde. Butterfly segue para as casas vizinhas até sumir do alcance das câmeras.

Da Redação Câmera flagra Lady Butterfly pedindo ajuda antes de morrer

Segundo Delmar Bittencourt, titular da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, mais três testemunhas foram ouvidas e a polícia levanta hipótese de latrocínio ou crime passional. Em um dos depoimentos, foi revelado que o criminoso, identificado como Luan Santos Gonçalves, 22 anos, teria pedido a conta e senha da conta corrente de Butterfly, com o argumento de que precisava realizar um depósito para alguém, mas ainda não se sabe se Luan conseguiu esses dados.

O homem é suspeito de ter matado a travesti e de ter roubado o carro, aparelho celular e notebook dela. Testemunhas informaram que eles se conheciam há dois dias.

Uma equipe da 1ª DT permanece realizando buscas na região, a fim de localizar o criminoso.

