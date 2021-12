Uma câmera do circuito interno de segurança de uma loja de roupas localizada no centro de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador), no interior da Bahia, flagrou um homem furtando roupas no estabelecimento. A ação aconteceu no sábado, 4, mas as imagens só foram divulgadas neste domingo, 5 [confira o vídeo abaixo].

Segundo informações da delegacia da cidade, onde o boletim de ocorrência foi registrado, o assalto à loja Texsul aconteceu por volta das 10h30. O homem, ainda não identificado, teria se aproveitado do momento em que as atendentes estavam distantes para praticar a ação.

Nas imagens gravadas pela câmera de segurança, e divulgadas pelo site Teixeira News, o homem aparece com uma camisa vinho e com uma bolsa. Ele fica na calçada da loja por alguns segundos e parece observar o movimento no interior do estabelecimento antes de entrar.

Depois, como um cliente qualquer, começa a olhar as roupas do mostruário. Em seguida, retira algumas bermudas que estavam penduradas no cabide e sai rapidamente.

A polícia informou que analisa as imagens gravadas pela câmera para tentar localizar o assaltante.

Confira o vídeo que mostra a ação do assaltante:

Da Redação Câmera flagra homem furtando loja de roupas na Bahia

adblock ativo