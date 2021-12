A câmera de segurança de um imóvel na rua Ary Barroso, no bairro Serraria Brasil (Feira de Santana), flagrou um assalto em plena luz do dia. Na ação, dois homens armados abordam um motociclista e o carona e os obrigam a descer. Logo em seguida, os criminosos tomam os capacetes e fogem levando a moto. A ação, que ocorreu na última quarta-feira, 13, durou cerca de 20 segundos. As informações são do site Acorda Cidade.

Da Redação Câmera flagra assalto a motociclista em Feira de Santana

adblock ativo