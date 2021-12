Uma câmara de segurança de um mercadinho de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador) registou o momento em que dois criminosos assaltaram o estabelecimento, no Bairro São Lourenço, no domingo, 23. Foi a décima vez que o local foi alvo de bandidos, conforme a delegacia da cidade. [veja o vídeo abaixo]

As imagens mostram os criminosos chegando numa motocicleta (Honda Bros, preta). Eles pararam em frente ao mercado. O que estava na garupa do veículo desce e entra no estabelecimento, enquanto o comparsa permanece na moto do lado de fora.

Segundos depois, o assaltante sai do mercado com o dinheiro roubado e sobe novamente na moto. De acordo com a polícia, o proprietário do estabelecimento foi obrigado a entregar todo o dinheiro que estava no caixa - o valor roubado não foi informado.

Antes de fugir, os bandidos, que usavam capacetes, ainda ameaçaram atirar em algumas pessoas que estavam na calçada. Mas não chegaram a disparar e ninguém ficou ferido.

As imagens foram entregues à polícia, que tenta identificar e prender os assaltantes.

Confira o vídeo que mostra a ação dos assaltantes:

Da Redação Câmera flagra 10º assalto a mercado em T. de Freitas; veja

