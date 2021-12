Câmera de segurança flagra assalto a mercado em Porto Seguro

A câmera de segurança de um mercado, do bairro Mirante Caravelas, em Porto Seguro, flagrou a ação de um criminoso na noite desta terça-feira, 14, que entrou no mercado armado e em pouco mais de um minuto levou o dinheiro do estabelecimento.

Segundo informações do Radar 64, o homem entrou no local às 18h12, rendeu os funcionários e recolheu o dinheiro de dois caixas. Após ação, o homem fugiu correndo.

Não há informações sobre mais pessoas envolvidas no crime e sobre o valor roubado. As imagens serão utilizadas em investigação policial a fim de identificar o bandido.

Da Redação | Foto: Reprodução

