Câmera de segurança flagra assalto a frigorífico em Ilhéus

Imagens recuperadas do sistema de vigilância do frigorífico Hiper Frigobois mostram o momento em que um indivíduo realizou um assalto a mão armada, na tarde de sexta-feira, 28, no município de Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo com informações do site Ilhéus 24h, o suspeito roubou uma quantia em dinheiro e alguns pertences da loja. Após praticar o assalto, o homem fugiu usando uma motocicleta.

Veja vídeo abaixo:

