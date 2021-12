Camareira é presa após furtar turista em Arraial D' Ajuda

Uma mulher acusada de furtar uma turista de Goiás foi presa em flagrante por policias da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia na noite da última sexta-feira, 26, em Arraial D' Ajuda, distrito de Porto Seguro.

De acordo com a Polícia Civil, a camareira Viviane Oliveira da Costa, de 33 anos, foi presa em flagrante quando furtou R$ 500 do quarto de um hóspede participante do Ride Brasil, competição de ciclismo que acontece no balneário.

Ela confessou o crime e alegou estar passando por dificuldades financeiras. Viviane informou que furtou outros valores utilizados para pagar despesas de aluguel e dívidas que possuía na cidade.

Ela foi autuada em flagrante e após pagamento de fiança irá responder ao processo em liberdade.

